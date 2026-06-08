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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:16

В Кольчугинском округе в перевернувшейся «Ладе» погиб водитель

Во Владимирской области произошло ДТП с погибшим
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 7 июня около 21.30 на 1 километре трассы «Колокша-Верхние Дворики — Флорищи».

По предварительным данным, 64-летний водитель «Лады», ехавший в сторону села Флорищи, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с дороги в кювет и опрокинулся.

К сожалению, в результате ДТП водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка.