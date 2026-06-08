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НовостиОбщество8 июня 2026 13:12

Во Владимире появится ФОК для занятий боксом

Модульное сооружение поставят на стадионе "Юность"
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире подвели итоги торгов на создание физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий боксом на стадионе «Юность». Единственным участником и победителем стала ИП Володина Екатерина Викторовна. Контракт будет заключен 15 июня.

Модульное спортивное сооружение размером 20 на 30 метров будет оборудовано необходимым инвентарём. Субсидия на приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования была выделена из областного бюджета.

Поставка и монтаж спортивного оборудования запланированы на декабрь 2026 года.