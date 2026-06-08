На двух владимирских пляжах вода не соответствует нормам: купаться запрещено

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Во Владимире на этой неделе обещают жаркую погоду, а это значит, что жители областного центра поедут купаться.

В этом году в городе всего два официальных пляжа - на Семязино и в Загородном парке (озеро Глубокое). Там оборудованы спасательные посты, с утра до вечера дежурят спасатели, есть обустроенная пляжная зона. Однако пробы воды оказались плохими.

- Взятые пробы воды не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Мы посоветовали администрации Владимира повторить пробы через некоторое время, - рассказала официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

Это значит, что купаться в водоемах запрещено, на пляжах должны вывесить черные флаги. Однако, как показывает практика, это не останавливает отдыхающих.

Между тем, в выходные на двух пляжах побывал глава города Сергей Волков. Он отметил, что необходимо улучшить инфраструктуру в этих местах отдыха. В частности, у озера Глубокое нужно поставить несколько лавочек и благоустроить зоны в тени деревьев.