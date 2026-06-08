В Александровском округе задержали мужчину, выбросившего останки баранов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале июня текущего возле одной из деревень Александровского округа местные жители обнаружили сваленные в поле шкуры и головы баранов в большом количестве.

Произошедшее очень возмутило местных жителей. В ситуацию вмешалась полиция, которая провела проверку и оперативно выяснила личность человека, причастного к утилизации останков животных.

Им оказался 55-летний житель Московской области, которого быстро задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину москвич признал и раскаялся. По данному факту был составлен административный протокол за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства.

Теперь виновному грозит не только штраф, но и возмещение расходов, которые местные власти понесли в связи с утилизацией останков животных.