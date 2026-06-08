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НовостиОбщество8 июня 2026 11:15

Владимирский педагог одержала победу во всероссийской акции "Пушкинский диктант"

Форум для учителей русского языка и литературы прошел в Пскове
Виктория СУХОВА
фото администрации Владимира

фото администрации Владимира

В Пскове прошел главный форум для учителей русского языка и литературы всей страны. Город Владимир представили Яна Кобенко из школы №11 и Зинаида Пискунова из Образовательного центра №7.

В рамках форума прошло пленарное заседание о роли русского языка в современном мире. Педагоги обсудили подготовку к экзаменам, проблемы чтения у детей и использование искусственного интеллекта в образовании.

Также участники форума написали "Пушкинский диктант". Советник директора по воспитанию школы №11 Яна Кобенко вошла в пятерку лучших знатоков биографии Александра Пушкина и одержала блестящую победу в диктанте.