В Радужном нетрезвый мотоциклист стал фигурантом уголовного дела

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели отдела полиции ЗАТО Радужный расследуют уголовное дело по факту повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В преступлении обвиняется 29-летний житель Судогодского района. В конце мая инспекторы ДПС остановили парня, ехавшего на мотоцикле «Стелс», на одной из улиц Радужного. Мотоциклист был явно пьян, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

В ходе проверки документов оказалось, что ранее его уже останавливали за пьяную поездку, в связи с чем водитель был наказан.

Мотоцикл в итоге отправили на штраф-стоянку, а водитель стал фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается.