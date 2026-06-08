В Камешково участника шайки мошенников приговорили к трем годам колонии

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор 20-летнему жителю Московской области, обвинявшемуся в 10 эпизодах мошенничества в составе организованной группы. Государственное обвинение поддерживал заместитель областного прокурора Антон Жуков.

Судом установлено, что в феврале 2023 года тогда еще несовершеннолетний парень принял предложение неизвестных кураторов, которые предложили ему участвовать в преступной группе мошенников в качестве рекрутера. Это человек, являющийся «сотрудником отдела кадров», в задачу которого входит поиск курьеров.

Молодой человек действительно искал курьеров и отправлял им инструкции, а затем контролировал их работу, дабы те постоянно были на связи. Кроме того, он решал вопросы по оплате их текущих расходов.

По указанию незримых кураторов мошенники забирали деньги у людей, сообщая им о том, что их родственники якобы попали в ДТП и им требуется помощь.

Всего с апреля 2023 по февраль 2024 года москвич привлек для работы четырех подростков, которые совершили 10 преступлений, забрав у жителей Владимира, Коврова, Камешково, Киржача и Судогды более 1,5 миллионов рублей.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал парня виновным и приговорил его к 3 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.