Жители Владимирской области за неделю 148 раз сообщили о БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области, за всю минувшую неделю на единый номер «112» поступило 13379 звонков, что на 8,9 процента меньше, чем на позапрошлой неделе.

Интересно, что в рамках системы Эра-ГЛОНАСС количество обращений выросло на 77,8 процента и составила 32. Также стало больше сообщений о минировании — таковых поступило семь.

А вот в ФСБ звонили реже на 370 процентов — таких звонков операторы приняли 170. Меньше на 27,7 процента звонили пожарным — 348 раз владимирцы обращались в службу «112» по этому поводу. Также на 27,6 процента реже звонили по линии аварийной газовой службы, в целом обработано 194 подобных обращения. По линии ЖКХ тоже обращались меньше — 137 звонков поступило операторам, снижение составило 36,3 процента.

Что касается сообщений о беспилотных летательных аппаратах, то за всю прошлую неделю таких звонков было 148, что на 41,5 процента менее, чем на позапрошлой неделе.