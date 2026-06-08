За неделю с жителей Владимирской области сняли 9 зараженных клещей

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Во Владимирской области продолжают регистрироваться случаи нападения клещей. За минувшую неделю медицинская помощь потребовалась 170 жителям региона, в том числе 20 детям, рассказывают в Управлении Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы обратилось 1007 человек, в том числе 201 ребёнок.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области исследует клещей на заражённость возбудителями инфекций. За неделю было выявлено 9 инфицированных клещей. 5 из них были заражены боррелиозом, 4 - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Исследование клещей проводится в лаборатории на улице Токарева, д.5. Время работы для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.

Исследование платное.