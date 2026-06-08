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НовостиОбщество8 июня 2026 6:50

В Меленках мать избивала и душила собственную дочь

На женщину могут завести уголовное дело
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура требует завести уголовное дело на жительницу Меленковского округа. Она неоднократно оставляла своих малолетних детей без присмотра и привлекалась за это к административной ответственности.

Однако и это еще не все. Проверка выявила, что женщина систематически избивала свою старшую дочь, поскольку та не выполняла просьбы матери, связанны с бытовыми делами. Женщина брала палку от разобранной детской кроватки и лупила девочку по разным частям тела. Тело ребенка было в синяках.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовное дела по статье "причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица"..

Принятие решения находится на контроле надзорного ведомства.

Сейчас ребенок помещен в «Муромский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ее здоровью ничто не угрожает.