Во Владимирскую область из украинского плена вернулись трое военнослужащих

Александр Авдеев. Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в ходе обменного процесса удалось вернуть из украинского плена троих жителей региона. В их числе оказались мужчина по имени Александр из Александровского муниципального округа, а также Денис из Коврова и Денис из Селивановского муниципального округа. Других деталей возвращения владимирцев домой глава региона не привел.

Александр Авдеев в связи с возвращением жителей Владимирской области из плена выразил благодарность за проделанную работу уполномоченным по правам человека, а также Министерству обороны России.