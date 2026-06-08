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НовостиОбщество8 июня 2026 6:47

Во Владимирскую область из украинского плена вернулись трое военнослужащих

Информацию об этом передал глава региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Авдеев. Фото: Правительство Владимирской области

Александр Авдеев. Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в ходе обменного процесса удалось вернуть из украинского плена троих жителей региона. В их числе оказались мужчина по имени Александр из Александровского муниципального округа, а также Денис из Коврова и Денис из Селивановского муниципального округа. Других деталей возвращения владимирцев домой глава региона не привел.

Александр Авдеев в связи с возвращением жителей Владимирской области из плена выразил благодарность за проделанную работу уполномоченным по правам человека, а также Министерству обороны России.