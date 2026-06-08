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НовостиСпорт8 июня 2026 6:28

Владимирское "Торпедо" одержало победу над "Тверью"

Черно-белые смогли забить в ворота соперников два гола
Виктория СУХОВА
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Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

7 июня владимирское "Торпедо" провело домашний матч с "Тверью". Во втором тайме черно-белым улыбнулась удача, они смогли забить два гола. Соперник таки и не смог распечатать ворота соперников.

- Это была наша лучшая игра. Огромная благодарность нашим болельщикам, они нас гонят вперед, это 12-й игрок на футбольном поле и мы их любим. Благодаря их поддержке, мы забили второй гол, и стало чуть легче. Игроки уже полностью сыгрались, хочу поблагодарить их за самоотдачу, целостность, структуру, за то, что равнодушных на футбольном поле и на скамейке не было, - подчеркнул тренер Аслан Засеев.

Следующий матч пройдет 14 июня. На выезде владимирское "Торпедо" сыграет с московским "Спартаком-2".