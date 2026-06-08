Во Владимирской области планируется приватизация четырех старинных усадеб

Фото: Инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области

На официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области опубликован проект регионального закона «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Владимирской области на плановый период 2027-2029 годов».

В документе содержится перечень объектов, которые планируется продать в частные руки. Помимо прочих, обращают на себя внимание четыре старинные усадьбы. В частности, в Собинском округе планируется продать дом Бажановых в поселке Ставрово, этот дом является объектом культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии.

В Камешковском районе в аналогичном состоянии планируется продать оранжерею №2 усадьбы Грузинских-Шорыгиных в селе Михайловское.

В Петушинском округе на продажу намерены выставить объекты усадьбы Карповой, что в поселке Сушнево-1. В частности, с молотка могут уйти дом старшего сына, дом младшего сына и дом для прислуги. Все они также находятся в неудовлетворительном состоянии.

Последним объектом культурного наследия является дворец усадьбы Воронцовых, который расположен в Петушинском округе в селе Андреевское.

Таким образом, данные объекты могут быть проданы в частную собственность уже до 2029 года.