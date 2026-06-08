В Вязниках отметили 75-летие ДШИ имени Льва Ошанина

фото со страницы Игоря Зинина в ВК

Детская школа искусств имени Льва Ошанина в Вязниках отметила свой 75-летний юбилей.

По этому случаю в городском центре культуры и отдыха «Спутник» состоялся большой праздничный концерт «Виват, Вязниковская школа искусств!». Поздравить родную альма-матер приехали выпускники из разных уголков России. Многие из них связали свои жизни с искусством, достигли больших высот на музыкальном поприще.

Почти 40 лет руководит творческим учреждением Любовь Алексеева. Во многом благодаря именно ей в школе создан яркий, работоспособный, талантливый коллектив педагогов, отметил глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.

Вязниковская школа искусств заслуженно является одной из самых сильных во Владимирской области, входит в число 50 лучших школ России.