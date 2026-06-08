В Суздале суд лишил прав водителей, стоящих на учете у нарколога

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа провело проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки обнаружилось, что некоторые автолюбители получили водительские удостоверения, однако после этого были поставлены на учет в врача-нарколога в связи с алкоголизмом или употреблением психоактивных веществ.

В связи с этим надзорное ведомство направило в Суздальский районный суд иски, потребовав прекратить право управления транспортом такими водителями. Суд это требование удовлетворил. Сколько именно автолюбителей таким образом остались без прав, не уточняется.