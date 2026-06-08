В Александровском округе открыли бюст сподвижнику Петра I Ивану Бутурлину

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Александрове на днях состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 365-летию со дня рождения сподвижника Петра I Ивана Ивановича Бутурлина, который считается одним из первых российских следователей.

В мероприятиях приняли участие советник при председателе СК России Александр Федоров, руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, вице-губернатор региона Эдуард Селезнев, председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова и другие почетные гости.

Делегация посетила, в том числе, усадьбу Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец Александровского округа, где находилось родовое имение Бутурлина. Гости увидели обновленные экспозиции усадьбы, а также костюмированную историческую реконструкцию.

В торжественной обстановке возле усадьбы был открыт бюст Ивана Бутурлина. Напомним, что это уже второй подобный монумент во Владимирской области в честь одного из первых следователей России — первый бюст Ивана Бутурлина был установлен во Владимире в Патриотическом сквере летом 2025 года, возле регионального Следственного управления СК России.