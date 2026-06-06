Алексей Соколов посетил ремонтируемую в Гусь-Хрустальном школу №2

Фото со страницы Алексея Соколова в ВК.

Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов у себя в соцсетях опубликовал сообщение, что он проверил ход ремонтных работ в здании городской школы №2. Подрядчики трудятся одновременно в двух корпусах.

В главном корпусе уже практически завершена замена окон, планируется приступить к ремонту кровли. В корпусе начальной школы на улице Димитрова установка окон уже позади. Теперь предстоит капитальный ремонт фасада. Параллельно с ремонтными работами идет процесс закупки нового оборудования, инвентаря и мебели для школы. Большая часть необходимых предметов уже доставлена в образовательное учреждение. Все работы планируется завершить к августу.

При этом Алексей Соколов отметил, что в целом в 2026 году город Гусь-Хрустальный получил на улучшение образовательной инфраструктуры около 49,5 миллиона рублей в рамках нацпроекта. Более 42 миллионов рублей поступили из федерального бюджета. Более 6,8 миллиона рублей составили областные субсидии, а местный бюджет внес почти 495 тысяч рублей.