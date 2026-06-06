Сергей Сухопаров и Анатолий Винарчик покинули мэрию города Владимира

Сергей Сухопаров проработал в мэрии долгое время. Фото с сайта администрации города Владимира.

Администрация города Владимира сообщила о кадровых перестановках внутри своей структуры. Из мэрии уволились два начальника городских управлений.

Во-первых, из администрации ушел начальник управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров. Он уволился по собственному желанию. При этом на его место пока не взяли нового человека. В администрации говорят, что новая кандидатура начальника управления проходит в данный момент процедуру согласования. Планируется, что этим человеком станет местный владимирский специалист.

Во-вторых. 5 июня стал последним рабочим днем для начальника управления по взаимодействию с административными органами и органами государственного управления администрации города Владимира Анатолия Винарчика. Тут нового начальника уже назвали. Им стал Роман Арапов. Он приступит к своим обязанностям 8 июня.

Роман Арапов родился в Калуге. Имеет два высших образования (Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева и Всероссийский государственный университет юстиции). С 2017 года работал в органах власти Калужской области: управлении региональной безопасности, Министерстве природных ресурсов и экологии, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Управлении Россельхознадзора, Администрации Губернатора. С января 2025 года - помощник заместителя Губернатора Калужской области.