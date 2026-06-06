Во Владимире активисты Молодежной Думы провели акцию "Читаем Пушкина"

Кадр из видео.

В преддверии Пушкинского дня, который отмечается 6 июня, активисты Молодежной думы устроили литературный перфоманс "Читаем Пушкина".

Юноши с характерными бакенбардами, в стилизованных костюмах и девушки в изящных платьях читали произведения Александра Пушкина в общественном транспорте города Владимира. Пассажиры с интересом наблюдали за происходящим: кто-то снимал это на телефон, кто-то слушал с замиранием сердца, а дети смотрели на артистов, как на оживших персонажей из сказки.

Кстати, потом горожан тоже попросили прочитать любимые произведения поэта. И многие даже вспомнили стихи "Солнца русской поэзии". А мы напомним, что во Владимире в Пушкинский день, а также в ряд соседствующих дней пройдет еще немало мероприятий, посвященных поэту. Читайте о них в нашем отдельном материале.