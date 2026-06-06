Мэр Владимира лично проехался в общественном транспорте города и вот, что узнал

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Когда в конце мая депутаты владимирского Горсовета выбирали нового градоначальника, Сергей Волков в своем докладе о том, что он планирует сделать на посту мэра, говорил, что обязательно объедет каждый двор и лично изучит состояние городской инфраструктуры. И 5 июня он начал эту работу, о чем сам и сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

Начал Волков с проверки того, как работает общественный транспорт. Для проверки правда, он выбрал лишь один маршрут, так как, по его словам, он получил ряд нареканий на интервалы движения автобусов №7С. Пока Сергей Волков ждал транспорт, он поговорил с женщиной, которая также ждала его. Оказалось, что один автобус вовремя не приехал, поскольку случилась авария. Но Сергей Волков уточнил, что следующий рейс пришел строго по расписанию.

Поговорил градоначальник о работе общественного транспорта и внутри автобуса. Правда, об отзывах населения Сергей Волков ответил весьма обтекаемо. Он написал, что "мнения разделились: кто-то хвалит, у кого-то остаются вопросы". После этого мэр пообещал, что все замечания жителей возьмут в работу, в том числе по изменению интервалов движения на ряде маршрутов.

А еще мэр посетил место коммунальной аварии на водопроводе и заглянул во дворы на улицах Комиссарова и Безыменского. В последних он проверил содержание контейнерных площадок, как ведется окос и уборка придомовой территории.