Администрация Владимира купит внедорожник почти за 5 миллионов рублей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте Госзакупок появился лот от администрации Владимира на покупку внедорожника HAVAL H9. Власти готовы потратить на авто 4,7 миллиона рублей.

Машина должна иметь автоматическую коробку передач и мощность двигателя от 200 до 300 лошадиных сил. Салон должен быть отделан искусственной кожей, иметь светодиодное освещение, подогрев передних сидений, диван-трансформер с подголовниками, тонировку задних стекол, аудиосистему, подушки безопасности спереди, климат- и круиз-контроль, USB-разъем, датчики парковки и другие системы.

Заявки будут принимать до 8 июня включительно. А доставить внедорожник необходимо через 10 дней после заключения контракта.

Гарантийный срок на автомобиль устанавливается производителем, но не может составлять менее 36 месяцев или 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее. При обнаружении дефектов в этот период поставщик должен устранить их или заменить товар за свой счет в течение пяти рабочих дней.