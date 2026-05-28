Во Владимире тестируют новый электробус "Генерал"

фото со страницы ПК Транспортные системы

На улицах Владимира заметили ярко-желтый электробус "Генерал", производителем которого является ПК "Транспортные системы".

Первым делом управлять новой машиной научат водителей. Сама обкатка продлится месяц.

В компании рассказывают, что "Генерал" сочетает преимущества троллейбуса и электробуса. Его можно подпитывать от существующей контактной сети троллейбусной или трамвайной инфраструктуры, а также от станций сети 380 или 600 вольт. При этом "Генерал" может преодолевать до 50 километров автономным ходом.

Внутри транспорта есть климат-контроль, USB-порты для подзарядки гаджетов, системы антизажима в дверях и просторные площадки.

Напомним, что ранее в областном центре тестировали электробус вологодской компании «Транс-Альфа». Он ходил по маршруту №2.