В Коврове директор предприятия задолжал 42 работникам 11 миллионов рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коврове прокуратура повела проверку и выявила, что предприятие, занимающееся обработкой металлов, не платило 42 работникам зарплату с ноября 2025 года по февраль текущего. Сумма задолженности составила более 11 миллионов рублей.

Имея финансовую возможность погасить задолженность, работодатель тратил деньги организации на хозяйственные и иные нужды: платил за транспортные и коммунальные услуги, покупал сырье и материалы, использующиеся в производственной деятельности, отмечают в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление. После этого задолженность была частично погашена: сотрудникам выплачено около 5 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".