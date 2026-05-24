В Камешковском округе ликвидируют пожар на нефтехранилище

Утром 24 мая жители Владимира и ближайших окрестностей заметили большой столб дыма, поднимающийся где-то за городом с восточной стороны.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, пожар происходит в Камешковском округе, горящим объектом оказалось нефтехранилище. Его тушение сейчас продолжается, на месте работают расчеты пожарных. Других подробностей в чрезвычайном ведомстве пока не приводят, ссылаясь на информацию, предоставленную ранее Правительством Владимирской области.

Напомним, губернатор Александр Авдеев утром 24 мая сообщил об атаке беспилотников, в результате которой загорелся объект инфраструктуры в Камешковском округе, никто из людей не пострадал. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.