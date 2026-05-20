В Коврове местный житель обвинен в попытке убийства своей матери

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 55-летний ковровчанин обвиняется в покушении на убийство двух лиц.

По версии следствия, мужчина ранее освободился из заключения, где отбывал срок за убийство, и стал жить по месту регистрации — в квартире на улице Абельмана города Коврова.

Вместе с ним в квартире жили его 80-летняя мать и ее 69-летний сожитель. С обоими домочадцами у ковровчанина начались бытовые ссоры, и очередная вспыхнула в ночь на 15 мая текущего года. В ходе перепалки нетрезвый сын схватил нож и сперва несколько раз ударил им в нею и предплечье отчима, отчего тот скончался на месте происшествия.

После этого сын нанес два удара в шею лежавшей на кровати матери, после чего сбежал. Однако пожилой женщине удалось позвонить внучке и попросить о помощи, и вскоре пострадавшую доставили в больницу, врачам удалось спасти ей жизнь.

Самого сына полицейские позднее задержали на территории Коврова, в преступлении он признался.

Расследование уголовного дела продолжается, окончательную квалификацию преступления также дадут в ходе следствия.