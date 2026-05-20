Во Владимире на лето трудоустроят 200 подростков

Во Владимире в рамках муниципальной программы «Молодежь и город» на лето подросткам будут искать работу. В этом году количество трудоустроенных несовершеннолетних вырастет до 200 человек.

Рабочие места будут организованы на базе шести учреждений города: ГМУК № 2, гимназии № 39, станции юных натуралистов «Патриарший сад», Центрального парка, Молодежного центра, Дворца детского (юношеского) творчества.

Подростки будут задействованы в благоустройстве и озеленении городских территорий, помощи в проведении культурно-массовых мероприятий, экологических работах, канцелярской деятельности.

В зависимости от возраста зарплата (после вычета налогов) составит: 13 546 рублей для для подростков 14–15 лет, 16 255 рублей для подростков 15–16 лет, 23 706 рублей для подростков 16–17 лет.

Кроме того, участники программы смогут получить дополнительную материальную поддержку от Центра занятости населения города Владимира в размере 6 тысяч рублей.

Продолжит работу агентство по трудоустройству молодежи «Профи», действующее на базе отдела профориентации Молодежного центра. Сегодня агентство взаимодействует более чем с 400 работодателями города и помогает молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет находить временную, постоянную и разовую занятость.