Скончалась главная вышивальщица Владимирской области Клара Сухарева

20 мая на 87-м году ушла из жизни главная вышивальщица Владимирской области Клара Сухарева, сообщает региональное Правительство.

Клара Сухарева родилась в 1940 году в Донецке. По профессии она - врач-педиатр. Больше 18 лет она проработала в медицинских учреждениях Мурома, Суздаля, Владимира.

Женщина была художником по призванию: начала свой творческий путь в 1982 году с изготовления кукол. Но смыслом жизни стала художественная вышивка. Клара Сухарева владела 27 видами вышивки. Высокое признание получил Большой Государственный герб, выполненный в 2003 году.

Клара Сухарева долгие годы руководила студией «Мир красоты» во Владимирском областном центре народного творчества, была популяризатором декоративно-прикладного искусства. Ею написаны более 15 книг. Входила в Творческий союз художников, Российскую ассоциацию экслибрисистов Международного союза книголюбов, Союз журналистов России, Российское общество «Знание». Провела более 290 выставок в городах России и за рубежом, в том числе 200 мастер классов. Отмечена рядом региональных и общественных наград.