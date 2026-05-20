В Юрьев-Польском местный житель нашел гранату времен Первой мировой войны

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, инцидент произошел 19 мая в городе Юрьев-Польском. По предварительным данным, местный житель работал на грядках в своем саду, когда ему на глаза попался некий предмет, похожий на боеприпас.

Садовод немедленно позвонил в правоохранительные органы, и на место ЧП тут же прибыли специалисты инженерно-технического отдела ОМОН «Невский» регионального управления Росгвардии.

Взрывотехники обследовали неожиданную находку и сделали вывод, что боеприпасом является граната времен Первой мировой войны, сильно пострадавшая от коррозии и имевшая обломанный взрыватель.

Гранату сотрудники ОМОН вывезли в безопасное место и благополучно уничтожили.