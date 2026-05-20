Во Владимирской области завершился чемпионат по ментальной арифметике

Как сообщает Владимирский институт развития образования, 17 мая во Владимире состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского чемпионата по ментальной арифметике «Золотое кольцо России».

На мероприятие прибыли 260 юных участников из 42 городов страны, а также 480 гостей.

Организаторами чемпионата стали Министерство образования Владимирской области и центр «Спринт».

В день закрытия состязаний состоялось награждение победителей в 21 категории чемпионата. Все участники получили памятные статуэтки с изображением звезды, а также подарки, значки Золотого кольца России и дипломы «Кандидат в мастера интеллектуального спорта». Сильнейшие ребята получили именные кубки. Кроме того, уделили внимание и родители — одним из подарков стало «золотое сердечко», ставшее символом любви и признательности за вклад семьи в успех ребенка.