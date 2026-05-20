Владимирцы заплатили за международные почтовые отправления 560 тысяч рублей

Владимирская таможня сообщает, что провела с начала 2026 года контроль за 138 международными почтовыми отправлениями. Речь идет о посылках в адрес физических лиц с товарами для личного пользования.

По сообщению пресс-службы владимирской таможни, владимирцам поступали из-за рубежа отправления со смартфонами, одеждой, обувью, косметическими средствами, бытовой электроникой, сувенирами из недрагоценных металлов, спортивными сёдлами для верховой езды и боксерскими грушами. Товары прибывали из Китая, Южной Кореи, стран Европы и ЕАЭС.

Владимирские таможенники проверяли, нет ли в посылках товаров, запрещенных либо ограниченных к перемещению на территорию Российской Федерации. Также проводились проверки с целью выявления коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. В последнем случае необходимы надлежащее декларирование и уплата таможенных платежей. И надо сказать, видимо, не все оформлялось, как надо. Так как в пресс-службе владимирской таможни сообщили, что жители региона уплатили таможенных платежей на сумму 560 тысяч рублей.