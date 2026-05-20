Во Владимирской области продолжают совершенствовать меры поддержки ветеранов СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать психолого-психотерапевтическую помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Во владимирском филиале организовано ежедневное консультирование медицинскими кризисными психологами ветеранов боевых действий и их родных, членов семей погибших и пропавших без вести. Специалисты подчёркивают: при обращении на учёт никого не ставят. Их задача – помочь справиться с возможными расстройствами на начальных этапах.

«Наши сотрудники не носят белых халатов, чтобы расположить к себе, ведь нередко люди приходят в состоянии острого стресса из-за психотравмирующих событий. Всем демобилизованным настоятельная рекомендация – не отказываться от консультации психолога! Справиться с проявлениями боевого стресса (это тревога, бессонница, кошмарные сны, чувство вины) легче и проще, если они проявились недавно. Да и профилактическая беседа будет полезна. Не надо затягивать и пытаться решить проблему самому», – подчеркнула заместитель руководителя филиала Государственного фонда по медицинскому сопровождению Ирина Нагоева.

Фонд также подключил к работе специалистов из немедицинских организаций. Федеральный координационный центр при Московском государственном психолого-педагогическом университете сформировал реестр из 480 квалифицированных специалистов, работающих в центрах психолого-педагогической и медицинской специальной помощи по всей стране. В 2025 году 120 таких центров оказали 6 тысяч услуг ветеранам СВО и членам их семей, включая детей.