Во Владимирской области за неделю произошло 36 ДТП с пострадавшими

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, на дорогах региона за всю минувшую неделю произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 46 получили различные травмы, всем была оказана медицинская помощь.

Кроме того, случилось еще 282 аварии, в которых повреждения получили исключительно автомобили, в то время как среди людей пострадавших не было.

Также в Госавтоинспекции отметили, что четыре ДТП произошли с участием водителей, находившихся в нетрезвом состоянии.