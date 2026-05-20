В Муроме велосипедист пострадал при наезде на буксировочный трос автомобиля

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 мая в 11.15 на улице Пионерской.

По предварительным данным, 45-летний мужчина, ехавший на велосипеде «Мерида», наехал на буксировочный трос, на котором 36-летний водитель легкового автомобиля «Вольво V70» тащил на буксире «Вольво S40», за рулем которого находился 55-летний автолюбитель.

В результате ДТП водитель велосипеда упал и получил травмы. К счастью, повреждения оказались не существенными, и после оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавшего на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.