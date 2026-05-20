В Петушках азербайджанцу дали полтора года колонии за попытку дать взятку

В Петушках вынесли приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает областная прокуратура. Виновным по делу признан 46-летний гражданин Республики Азербайджан.

Как рассказали в прокуратуре, 4 февраля 2026 года полицейские проводили рейд в Петушинском районе по выявлению нелегальных мигрантов. И в Покрове на одном из предприятий как раз и выявили данного мужчину. Он не был оформлен как полагается, и его доставили в районное отделение ОМВД для составления протокола об административном правонарушении.

Мужчина понимал, что кроме протокола ему грозит еще и выдворение из страны. Это и побудило его дать взятку полицейскому. Он предложил сотруднику 20 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения полицейского, что это незаконно, мигрант положил деньги на стол, предлагая взять их «по-братски».

В итоге полицейский от взятки отказался. А мужчина оказался фигурантом еще и уголовного дела. Свою вину он признал в полном объеме. Суд приговорил азербайджанца к колонии общего режима на срок 1 год 6 месяцев. Сумма взятки конфискована в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.