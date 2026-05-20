21 мая губернатор Александр Авдеев проведет пресс-конференцию

21 мая в 11 часов во Владимирском областном драматическом театре состоится пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. Общение с журналистами будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития Владимирской области.

Надо отметить, что последний раз глава региона общался со СМИ год назад - 5 мая 2025 года. Всего же, с момента его управления регионом, Александр Авдеев провел семь пресс-конференция и брифинг по поводу реконструкции аэропорта «Семязино».

Вопросов к губернатору накопилось немало. Остается надеяться, что ответы на них будут получены.