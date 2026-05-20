В Муроме два человека пострадали в ДТП с участием городского автобуса

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде с автозаправочной станции, находящейся на Радиозаводском шоссе города Мурома.

По предварительным данным Госавтоинспекции, автобус «ЛиАЗ» Муромского ПАТП под управлением 56-летнего шофера во время выезда с территории АЗС не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 52-летнего мужчины.

В результате столкновения автобус развернуло поперек проезжей части, обе машины получили повреждения.

К сожалению, травмировались и люди: водитель легковой машины и его 49-летняя пассажирка получили травмы, бригада «скорой помощи» доставила обоих в больницу.

По словам представителей инициативной группы бывших и действующих сотрудников Муромского ПАТП, связавшихся с «КП-Владимир», авария могла случиться из-за отказа тормозов автобуса. Однако в Госавтоинспекции отметили, что пока по данному факту проводится проверка. Окончательные выводы дознавателей будут озвучены по ее результатам.