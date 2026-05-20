Во Владимирской области планируют открыть 39 пляжей

Уже совсем скоро, 1 июня во Владимирской области стартует купальный сезон. В регионе планируют организовать 39 пляжей.

Сейчас местные власти подготавливают пляжи: водолазами очищается дно, устанавливаются спасательные посты, на которых будут дежурить спасатели, также там будут находиться спасательные средства и аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Купаться нужно только в установленных для купания местах. Купание в необорудованных местах – одна из частых причин гибели на воде. В 2026 году в регионе произошло 4 происшествия на воде, 5 человек погибли.