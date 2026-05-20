Муниципалитетам Владимирской области выделили 70 миллионов рублей на их проекты

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство Владимирской области сообщает, что муниципалитетам региона выделено около 70 миллионов рублей по программе «30 на 70». Эти средства пойдут на благоустройство населённых пунктов Владимирской области.

Напомним, что эта программа существует уже несколько лет. По ней, муниципалитеты должны собрать на предлагаемый ими к реализации проект 30 процентов от суммы. В таком случае областной бюджет предоставляет оставшиеся 70 процентов. Жители 14 муниципальных образований собрали почти 30 миллионов рублей на инфраструктурное развитие своих территорий.

Среди проектов, которые будут реализованы по программе, в областном правительстве упоминают следующие:

- в Гусь-Хрустальном отремонтируют и приобретут мебель в садики и школы;

- в селе Второво Камешковского округа благоустроят патриотическую зону и отремонтируют памятник воинам;

- в деревне Скоморохово и посёлке Достижение Ковровского района обустроят скверы;

- в селе Добрынское Суздальского района сделают уличное освещение;

- в Кольчугинском округе отремонтируют игровую комнату, приобретут оборудование и благоустроят площадку для пляжного волейбола в детском лагере «Дубки».