В Центре ИЗО открылась обновленная экспозиция «Владимирская школа живописи»

фото со страницы Центра ИЗО в ВКонтакте

В Центре ИЗО открылась обновленная постоянная экспозиция «Владимирская школа живописи».

У истоков Владимирской школы живописи стоят три великих мастера: Ким Бритов, Владимир Юкин и Валерий Кокурин. Яркие цветовые сочетания и мажорно-оптимистическое настроение полотен заставляют по-новому посмотреть на окружающий мир.

Особое внимание при создании новой концепции уделили инклюзивной среде: в залах появились тактильные копии картин, этикетки со шрифтом Брайля и даже специальные аромакомпозиции, помогающие прочувствовать особую атмосферу полотен.

Также появились тач-панели с биографией владимирских художников, мононаушники, в которых можно услышать голоса самих художников, их личные истории и размышления о творчестве, интерактивный стол, на котором можно собрать пазлы, раскрашивать, изучать техники технологии.

Стоимость билетов: 200 рублей. Действует Пушкинская карта.