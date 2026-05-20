В Суздале обсудили новые стандарты для школ

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

По сути, во Владимирской области прошло совещание федерального уровня, которое было организовано Министерством просвещения Российской Федерации и Институтом содержания и методов обучения имени В.С. Леднева. 33 регион для проведения совещания выбрали неслучайно: дело в том, что в рейтинге от профильного Министерства наша область поднялась на 19 место.

На совещании в частности обсудили работу по обновлению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 1 сентября 2027 года. По нему в школах будут создаваться узконаправленные классы. Программы по математике, физике, химии и биологии становятся более практико ориентированными. В частности будут внедрять умение применять технологии искусственного интеллекта. И новый стандарт включает тот перечень средств обучения и воспитания, а также оборудования, которые необходимы для реализации школьной образовательной программы.

Впрочем, больше на совещании обсуждали наболевшие вопросы системы образования, в частности тему подготовки педагогических кадров. Заслушали опыт соседей, но были ли приняты, какие-то конкретные решения, в пресс-релизе Правительства Владимирской области не озвучено.