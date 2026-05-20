НовостиОбщество20 мая 2026 6:04

Во Владимирской области за 100 баллов по ЕГЭ полагаются премии в 50 тысяч рублей

Деньги перечислят до конца августа
Виктория СУХОВА
Фото: Даниил ОПАРИН.

Владимирские школьники активно готовятся к ЕГЭ.

В этом году основной период ЕГЭ начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 июня будут писать русский язык, 8 июня - математику, 11 июня - обществознание и физику, 15 июня - биологию, иностранные языки (письменная часть) и географию, 18 и 19 июня - иностранные языки (устная часть) и информатику.

Резервные дни: с 22 по 25 июня, а пересдача возможна 8 и 9 июля

Региональное Правительство напоминает, что во Владимирской области существуют премии для стобалльников. За каждый предмет, сданный на 100, предусмотрена выплата в размере 50 тысяч.

Для ее получения необходимо будет обратиться с заявлением и документами в Минобразования области до 1 августа. Сама же премия будет перечислена до конца августа.