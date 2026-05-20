В Юрьев-Польском строительство пансионата для пожилых отстало от графика

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Юрьев-Польского муниципального округа провело проверку хода строительства пансионата для пожилых граждан и инвалидов на территории города Юрьев-Польский.

Установлено, что еще 20 марта 2024 года ГБУ «Областройзаказчик» заключило договор с ООО «Гривна» на постройку данного учреждения, стоимость контракта составила более 1,1 миллиарда рублей. Срок работ установлен до конца 2026 года.

Однако в ходе очередного выезда на объект прокурор Юрьев-Польского округа Сергей Лаврентьев обнаружил, что на стройке слишком мало рабочих, да и само строительство ведется низкими темпами. Основные работы на объекте должны были закончить еще 15 марта текущего года, но по факту выполнено лишь около половины всех работ.

С учетом того, что такие обстоятельства могут привести к срыву сроков сдачи учреждения, прокуратура внесла подрядчику представление. Дальнейший ход строительства находится на прокурорском контроле.