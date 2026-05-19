Во Владимирской области на автомобильных дорогах установят новое освещение

Как сообщает Правительство Владимирской области, в регионе продолжается проведение новых линий наружного освещения на дорогах в границах населенных пунктах.

По сведениям ГБУ «Владупрадор» в 2026 году планируется построить 14 объектов общей протяженностью в 18,8 километра на территории Собинского, Киржачского, Ковровского, Суздальского, Муромского и Петушинского округов.

Сейчас работы по возведению новых фонарных столбов начались в селе Черниж Суздальского округа. Если все пойдет по плану, их должны завершить до конца сентября. Столь длительный срок связан с тем, что на некоторых участках исторического села требуется проведение археологических раскопок.