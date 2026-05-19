Во Владимире установили памятник пограничнику

скрин с видео администрации Владимира

19 мая на улице Горького, в рамках создания мемориала «Пограничникам всех поколений» была установлена скульптура воина-пограничника и его верного пса.

Она изготовлена из бронзы. Ее высота 4 метра. Постамент - цельный кусок гранита массой более 8 тонн. На табличке надпись: «Пограничникам всех поколений: государственная граница священна и неприкосновенна».

Торжественное открытие запланировано на 28 мая, в День пограничника.

Сейчас продолжаются благоустроительные работы на прилегающей территории и ее озеленение.