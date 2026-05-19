В Коврове водитель предлагал инспектору ГАИ взятку долларами и часами

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Коврова утвердило обвинительное заключение и направило на рассмотрение в суд уголовное дело по факту покушения на дачу взятки.

По версии следствия, ранее экипаж ДПС остановил в Ковровском округе автомобиль марки «Мазда», водитель которой оказался нетрезвым. Автолюбителю предложили пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался, а когда полицейские стали составлять административный материал, водитель предложил инспектору 200 долларов США в качестве взятки. Сумму он написал на экране своего телефона.

Когда полицейский отказался от денег, автолюбитель предложил ему свои часы марки Apple wathc стоимостью 30 тысяч рублей, после чего был задержан.

Свою вину ковровчанин полностью признал. Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.