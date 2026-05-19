Во Владимире строитель погиб, сорвавшись с 17-этажа недостроенного здания

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту гибели 24-летнего строителя расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, трагический инцидент случился 1 мая текущего года на строительстве многоэтажки, что находится напротив дома №7 по улице Бобкова. Молодой строитель занимался работами по уплотнению бетона, причем трудился без страховочной системы. В какой-то момент рабочий потерял равновесие и упал с 17 этажа на землю, отчего погиб на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.