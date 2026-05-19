Во Владимирской области выросла заболеваемость коронавирусом. За неделю показатель увеличился на 13,3 процента, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 11 по 17 мая было лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 6 заболевших выявили в Ковровском районе, 5 - во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном районе, по 2 - в Гороховецком и Суздальском районах, по 1 - в Петушинском, Камешковском и Меленковском районах.

86,4% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции, 13,6% - в форме внебольничной пневмонии.