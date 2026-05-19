Над Владимирской областью уничтожили украинские беспилотники

19 мая с 8 до 14 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В зону атаки попали 14 территорий, в том числе и Владимирская область, сообщает Министерство обороны РФ.

Отметим, что еще в 8 часов утра в РСЧС региона сообщили об атаке вражеских дронов и посоветовали избегать открытых пространств.

Напоминаем, при атаке БПЛА нужно найти укрытие или упасть на землю, закрыв голову руками. Если вы в помещении, то лучше отойти от окон, переместиться в ванную, туалет или коридор.