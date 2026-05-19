В Добросельском парке Владимира появится беговой центр. В нем будут раздевалки и душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха и восстановления, камеры хранения, площадки для занятий с тренерами и точки со спортивной экипировкой.

В беговом центре будут проходить любительские старты, тренировки, мастер классы и городские мероприятия. Зимой можно будет тренироваться на открытом воздухе, в том числе на лыжах, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Проект реализуется в 22 городах страны и входит в стратегию развития лёгкой атлетики до 2036 года. Идея принадлежит председателю Всероссийской федерации лёгкой атлетики Петру Фрадкову. Проект реализуется при финансовой поддержке автономной некоммерческой организации «Евразия», которая действует на частные средства.

Строительство бегового центра во Владимире намечено на июнь.