НовостиОбщество19 мая 2026 10:58

Во Владимирской области акцию "Поезд здоровья" продлили до августа

Акция оказалась востребованной
Виктория СУХОВА
фото со страницы Минздрава Владимирской области в ВК

Министерство здравоохранения Владимирской области сообщило о том, что в связи с высокой востребованностью акция «Поезд здоровья» продлена до августа.

Врачи ОКБ проведут повторные выезды в районы. Это позволит пациентам, получить консультацию ведущих специалистов Областной клинической больницы.

Прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Она, в свою очередь, организовывается тем медицинским учреждением, в котором будет проходить консультация специалистов.

График повторных выездов специалистов ОКБ будет опубликован на странице регионального Минздрава позже.