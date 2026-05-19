Во Владимирской области акцию "Поезд здоровья" продлили до августа

Министерство здравоохранения Владимирской области сообщило о том, что в связи с высокой востребованностью акция «Поезд здоровья» продлена до августа.
Врачи ОКБ проведут повторные выезды в районы. Это позволит пациентам, получить консультацию ведущих специалистов Областной клинической больницы.
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи. Она, в свою очередь, организовывается тем медицинским учреждением, в котором будет проходить консультация специалистов.
График повторных выездов специалистов ОКБ будет опубликован на странице регионального Минздрава позже.